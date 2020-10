La prestation de compensation du handicap (P.C.H.) enfant

La Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.) s’adresse aux personnes en situation de handicap qui remplissent les conditions relatives au lieu de résidence et d’âge et dont le handicap répond à des critères prenant en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de leur projet de vie.

La PCH est attribuée sans condition de ressources, quelles que soient l’origine et la nature de la déficience du demandeur et son mode de vie « à domicile ou en établissement ».